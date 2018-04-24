Бельгия экстрадирует в Россию голландского наркоторговца

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бельгия экстрадирует в Россию наркоторговца Гвидо Волтерса, гражданина Нидерландов, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александра Куренного.

"Сегодня, 24 апреля 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Бельгия экстрадируют в Россию гражданина Королевства Нидерландов Гвидо Волтерса", — сказал он.

По версии следствия, Волтерс в составе организованной преступной группы участвовал в незаконной поставке наркотических средств в особо крупном размере из стран Южной Америки через Российскую Федерацию на территорию Великобритании с целью их сбыта.