В Архангельской области нашли тело одного из двух детей, утонувших на реке

МУРМАНСК, 24 апр — РИА Новости. Водолазы обнаружили подо льдом реки Яреньга Архангельской области тело семилетнего мальчика, который провалился в полынью в воскресенье вместе с девятилетней девочкой — ее поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

Двое детей в воскресенье провалились под лед на реке недалеко от поселка Яреньга Архангельской области, еще один мальчик выбрался из полыньи и рассказал о трагедии взрослым. Как установили спасатели, дети упали в ледяную воду при попытке перепрыгнуть прибрежную полынью.

"Во вторник тело мальчика было обнаружено, его достали из-подо льда на повороте, где течение реки слабеет. Работы по поиску девочки продолжаются", — сообщили в пресс-службе.

Спасатели спускались под воду, через множество прорубей во льду осматривали дно реки. Как отметили в МЧС, работе мешал подледный мусор.

Ранее сообщалось, что глубина в месте провала составляет 1,5-2 метра, на реке сильное течение. По данным местных СМИ, погибшие дети являются двоюродными братом и сестрой.