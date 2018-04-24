Под Владимиром четверо подростков избили бездомную до смерти

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Во Владимирской области четверо подростков от 15 до 18 лет обвиняются в избиении до смерти бездомной женщины, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Ирина Минина во вторник.

Согласно информации Владимирского областного суда, под стражу заключены четверо молодых людей — 2000-го, 2001-го и 2003-го годов рождения. По версии следствия, 6 апреля они "умышленно причинили тяжкий вред здоровью 42-летней женщины (без определенного места жительства), повлекший по неосторожности ее смерть", в городе Кольчугино и скрылись с места преступления. Отмечается, что обвиняемые были пьяны.

Минина подчеркнула, что обвинение уже предъявлено, а расследование уголовного дела близится к концу. По ее словам, сотрудники СУСК и уголовного розыска УМВД раскрыли преступление за дежурные сутки.

Пока следствие не раскрывает полную картину случившегося, это произойдет при передаче дела в суд. Однако Минина уточнила, что сейчас уже можно сказать, что в семьях обвиняемых есть упущения по их воспитанию. Так, у одного подростка нет отца, другой воспитывается отчимом.

"Это то, о чем мы всегда говорим. Повышенного внимания требуют неполные семьи и семьи, куда входят новые персонажи, это все равно психологически стрессовая ситуация, которая может вызывать, в частности, протестное поведение ребенка", — подчеркнула Минина.

Сейчас следователи ожидают результаты психиатрических экспертиз, которые проводят со всеми несовершеннолетними подозреваемыми.