Под Владимиром четверо подростков избили бездомную до смерти

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Во Владимирской области четверо подростков от 15 до 18 лет обвиняются в избиении до смерти бездомной женщины, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Ирина Минина во вторник.
Минина подчеркнула, что обвинение уже предъявлено, а расследование уголовного дела близится к концу. По ее словам, сотрудники СУСК и уголовного розыска УМВД раскрыли преступление за дежурные сутки.
"Это то, о чем мы всегда говорим. Повышенного внимания требуют неполные семьи и семьи, куда входят новые персонажи, это все равно психологически стрессовая ситуация, которая может вызывать, в частности, протестное поведение ребенка", — подчеркнула Минина.
Сейчас следователи ожидают результаты психиатрических экспертиз, которые проводят со всеми несовершеннолетними подозреваемыми.