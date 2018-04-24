Белых пожаловался на проблемы с нотариусом в СИЗО и отсутствие телевизора

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, находящийся в СИЗО "Лефортово", жалуется на отсутствие телевизора в камере и на то, что не может оформить необходимые ему документы у нотариуса, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"На данный момент у него есть проблемы с нотариальным оформлением некоторых документов. Сейчас этот вопрос решается, но в основном у него сейчас это главная жалоба. Руководство учреждения пообещало правозащитникам, что проблема будет решена", — рассказал Мельников.
"Он жалуется на определенный информационный голод, связанный с отсутствием телевидения. Впрочем, читает много книг. Но мы считаем, а недавно нас поддержала и уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, что пока человек окончательно не осужден, он все же должен иметь доступ к новостям об окружающем мире. Надеемся, что телевизор в его камере снова появится", — добавил правозащитник.