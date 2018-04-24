Белых пожаловался на проблемы с нотариусом в СИЗО и отсутствие телевизора

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, находящийся в СИЗО "Лефортово", жалуется на отсутствие телевизора в камере и на то, что не может оформить необходимые ему документы у нотариуса, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Первого февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор 27 апреля.

"На данный момент у него есть проблемы с нотариальным оформлением некоторых документов. Сейчас этот вопрос решается, но в основном у него сейчас это главная жалоба. Руководство учреждения пообещало правозащитникам, что проблема будет решена", — рассказал Мельников.

По его словам, второй неприятный момент для Белых – отсутствие в его камере телевизора. Раньше он был, но после возвращения из больницы экс-губернатора поместили в камеру, где его нет.

"Он жалуется на определенный информационный голод, связанный с отсутствием телевидения. Впрочем, читает много книг. Но мы считаем, а недавно нас поддержала и уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, что пока человек окончательно не осужден, он все же должен иметь доступ к новостям об окружающем мире. Надеемся, что телевизор в его камере снова появится", — добавил правозащитник.