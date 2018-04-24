Суд отклонил жалобу на продление ареста генерала СК Никандрова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Коллегия Мосгорсуда отклонила жалобу на продление срока содержания под стражей бывшего первого заместителя начальника московского главка СК РФ Дениса Никандрова по делу о взятке от криминальных авторитетов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Никандров, участвуя в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что следствие по делу еще не закончено, а ознакомление с материалами уголовного дела проходит крайне долго.
"На шестом месяце ознакомления я прочитал лишь несколько томов, все это будет происходить еще как минимум год", — добавил он. Его защитники в полном объеме поддержали ходатайство и попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест.
Пятнадцатого марта Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Никандрову до девятнадцатого мая.
Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко был задержан летом 2016 года вместе с двумя другими высокопоставленными сотрудниками СК РФ — своим заместителем Александром Ламоновым и первым заместителем начальника ГСУСК РФ по городу Москве Денисом Никандровым.
Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд.
К этому моменты оба — Ламонов и Никандров — пошли на сделку со следствием и дали показания на Максименко, после чего их дела выделили в отдельные производства. В настоящий момент они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины.
20 апреля не признавший свою вину бывший полковник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко был приговорен Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей.