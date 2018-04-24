Суд отклонил жалобу на продление ареста генерала СК Никандрова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Коллегия Мосгорсуда отклонила жалобу на продление срока содержания под стражей бывшего первого заместителя начальника московского главка СК РФ Дениса Никандрова по делу о взятке от криминальных авторитетов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Мосгорсуда оставить без изменения, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия.

Никандров, участвуя в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что следствие по делу еще не закончено, а ознакомление с материалами уголовного дела проходит крайне долго.

"На шестом месяце ознакомления я прочитал лишь несколько томов, все это будет происходить еще как минимум год", — добавил он. Его защитники в полном объеме поддержали ходатайство и попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Пятнадцатого марта Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Никандрову до девятнадцатого мая.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко был задержан летом 2016 года вместе с двумя другими высокопоставленными сотрудниками СК РФ — своим заместителем Александром Ламоновым и первым заместителем начальника ГСУСК РФ по городу Москве Денисом Никандровым.

Изначально им вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

К этому моменты оба — Ламонов и Никандров — пошли на сделку со следствием и дали показания на Максименко, после чего их дела выделили в отдельные производства. В настоящий момент они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины.

20 апреля не признавший свою вину бывший полковник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко был приговорен Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей.