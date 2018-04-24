В Кемерово подростки задержали грабителя, напавшего на женщину

КЕМЕРОВО, 24 апр — РИА Новости. Пятеро подростков в Кемерово задержали грабителя, который напал в лифте на женщину, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, неизвестный напал на 55-летнюю кемеровчанку в кабине лифта, забрал женскую сумочку, в которой находились ключи от квартиры, мобильный телефон и кошелек с деньгами, после чего пытался скрыться.

Полицейские оперативно прибыли на место преступления, однако налетчика уже задержали пятеро подростков. Ребята гуляли во дворе и увидели, как из подъезда дома выбежал мужчина с женской сумкой в руках. Следом за ним появилась женщина, которая звала на помощь.

"Несовершеннолетние Вячеслав Лагуткин, Владислав Денисов, Дмитрий Нечаев, Михаил Карасев и Максим Юрченко догнали злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции", — рассказала Волк.

Ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье "грабеж". Похищенное имущество вернули законной владелице.

В настоящее время руководством управления МВД России по городу Кемерово решается вопрос о поощрении юных борцов с преступностью.