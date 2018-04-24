В Кемерово подростки задержали грабителя, напавшего на женщину

КЕМЕРОВО, 24 апр — РИА Новости. Пятеро подростков в Кемерово задержали грабителя, который напал в лифте на женщину, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские оперативно прибыли на место преступления, однако налетчика уже задержали пятеро подростков. Ребята гуляли во дворе и увидели, как из подъезда дома выбежал мужчина с женской сумкой в руках. Следом за ним появилась женщина, которая звала на помощь.
"Несовершеннолетние Вячеслав Лагуткин, Владислав Денисов, Дмитрий Нечаев, Михаил Карасев и Максим Юрченко догнали злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции", — рассказала Волк.
Ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье "грабеж". Похищенное имущество вернули законной владелице.
В настоящее время руководством управления МВД России по городу Кемерово решается вопрос о поощрении юных борцов с преступностью.