Эксперты признали вменяемым члена "банды GTA", напавшего на конвой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эксперты признали вменяемым раненного в перестрелке с конвоем участника "банды GTA" Хазратхона Додохонова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
Перестрелка с участием членов банды произошла в суде в августе. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице. Додохонов получил травмы, но выжил.
В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.