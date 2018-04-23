Эксперты признали вменяемым члена "банды GTA", напавшего на конвой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эксперты признали вменяемым раненного в перестрелке с конвоем участника "банды GTA" Хазратхона Додохонова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"На заседании были оглашены результаты судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой Додохонов каким-либо психическим заболеванием не страдает и может принимать участие в судебных заседаниях", — сказала она.

Перестрелка с участием членов банды произошла в суде в августе. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице. Додохонов получил травмы, но выжил.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.