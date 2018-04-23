В Волгограде завели дело против женщины, выкинувшей младенца в мусоропровод

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства новорожденного возбуждено в отношении жительницы Волгограда, выбросившей тело младенца в мусоропровод, говорится в сообщении СУСК по Волгоградской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). В настоящее время проводятся поквартирные обходы, направленные на установление личности подозреваемой.
Следователи просят жителей Красноармейского района Волгограда на условиях анонимности сообщить информацию о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место жительства, либо сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода.