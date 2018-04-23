В Чувашии осудили мужчину, запершего в квартире врачей скорой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Житель Новочебоксарска, который запер в своей квартире бригаду скорой помощи, получил 3 года условно, сообщается на канале СК России в "ТамТам".

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Ранее сообщалось, что в ночь с 23 на 24 января 2018 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, закрыл изнутри в квартире, где проживал, двух врачей скорой медицинской помощи, которых вызвал под предлогом оказания медицинской помощи своей бабушке. В течение часа он не выпускал их, угрожая применением насилия. Когда злоумышленник зашел в туалет, фельдшеру скорой медицинской помощи удалось выбить дверь из квартиры и покинуть ее вместе с коллегой.

"К 3 годам условно приговорен житель Новочебоксарска за незаконное лишение свободы медработников", — говорится в сообщении.