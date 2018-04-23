В Чите в жилом доме взорвался баллон с газом

ЧИТА, 23 апр — РИА Новости. Баллон с газом взорвался в жилом доме в Чите, один человек пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Информацию о возгорании воздушно-газовой смеси подтвердили в УМВД края.

"В квартире производили ремонт, в связи с неосторожным обращением с газом произошло возгорание, в результате которого осколочные ранения рук и черепно-мозговую травму получил единственный находившийся там гражданин", — заявили в УМВД.

По информации регионального управления МЧС, в доме выбито несколько окон, несущие конструкции не повреждены.