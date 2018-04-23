В Москве арестовали второго обвиняемого в краже мемориальной барокамеры

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Аникина, обвиняемого в хищении сурдобарокамеры, в Хорошевском районном суде. 20 апреля 2018

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Аникина, обвиняемого в хищении сурдобарокамеры, в Хорошевском районном суде. 20 апреля 2018

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы санкционировал арест второго обвиняемого в похищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Радмира Калимуллина, 1980 года рождения, меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Срок ареста установлен до 20 июня.

Калимуллину предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ "Кража" (максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы). Ранее суд также отправил под арест его предполагаемого соучастника Владимира Аникина. По данным следствия, по предварительному сговору с группой лиц они тайно похитил барокамеру, принадлежащую Мемориальному музею космонавтики.

Барокамера "СБК-48" из столичного Музея космонавтики была похищена с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице. Пропажу обнаружили в начале апреля. Ряд СМИ сообщали, что барокамеру планировалось отреставрировать ко Дню космонавтики.