Житель Кургана выбросил щенка с третьего этажа

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Полиция Кургана проверяет данные, что местный житель с балкона квартиры сбросил собаку, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

Житель Кургана Михаил Белокрылов рассказал РИА Новости, что стал очевидцем случившегося и вызвал полицию. По его словам, собаку сбросили с балкона третьего этажа. Как пояснил очевидец, животное, упав на землю, выло и не могло встать, затем тело собаки, возможно, унесли в сторону гаражей.

В полиции уточнили, что происшествие произошло в воскресенье вечером, с балкона был выброшен щенок.

"Данное сообщение полицией зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в рамках действующего законодательства", — сказал собеседник агентства.