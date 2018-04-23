В Свердловской области проверяют информацию о загрязнении реки

Вода в реке Салда в районе города Красноуральск Свердловской области окрасилась в черный цвет

Вода в реке Салда в районе города Красноуральск Свердловской области окрасилась в черный цвет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки Салда в районе города Красноуральск Свердловской области, сообщила РИА Новости в понедельник представитель надзорного ведомства региона.

Ранее агентство "Ура.ру" со ссылкой на жителя Красноуральска сообщило, что вода в реке Салда на окраине города окрасилась в черный цвет, а на поверхности водоема плавает мертвая рыба. При этом у воды якобы появился сильный запах сероводорода.

"Прокуратура начала проверку в связи с сообщениями об экологической катастрофе", — сказала собеседница агентства.