Пензенская школьница погибла от удара током, забравшись на грузовой вагон

ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели школьницы, которую ударило током на крыше грузового вагона в Пензенской области, сообщает в понедельник Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла на территории станции "Колышлей" Юго-Восточной железной дороги около 00.30 мск 22 апреля.

"Несовершеннолетняя уроженка Пензенской области поднялась на крышу вагона-зерновоза, находящегося в отстое железнодорожной станции "Колышлей", где была травмирована электрическим током. Спустя несколько часов несовершеннолетняя, не приходя в сознание, скончалась от полученных травм в местной ЦРБ", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости представитель ведомства Елена Марковская, школьница, 2002 года рождения, любила гулять на стройках, железнодорожных станциях и подобных объектах, фотографировалась там, а после выкладывала фото в соцсети.

В этот раз, по словам Марковской, девочка договорилась встретиться на станции с подругой, и, когда подруга шла на встречу, она услышала хлопок и побежала за помощью.

"В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — отмечает следствие.