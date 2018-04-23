В Нижегородской области ликвидировали пожар на кожевенном заводе

Возгорание на кожевенном заводе в Богородске Нижегородской области. 23 апреля 2018

Возгорание на кожевенном заводе в Богородске Нижегородской области. 23 апреля 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Крупный пожар на кожевенном заводе в Богородске Нижегородской области ликвидирован, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы МЧС России по области Екатерина Акимова.

Сообщение о возгорании на крыше двухэтажного кирпичного производственного здания кожевенного завода имени А.Ю.Юргенса по адресу: город Богородск, улица Ленина, дом 99 поступило в 9:31, в 10:45 пожар был локализован.

"В 11:20 пожар ликвидирован, открытое горение остановлено. Сейчас проходит дотушивание — осуществляется проливка тлеющей кровли", — рассказала Акимова.

Из здания были эвакуированы 153 человека, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.