В Саратове задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на скорую

Один из задержанных. архивное фото

Один из задержанных. архивное фото

САРАТОВ, 23 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полицейские в Саратове задержали двух подростков по подозрению в нападении на автомобиль скорой помощи, сообщили в понедельник в пресс-службе областного главка МВД.

По данным главка, напротив дома №15 по улице Чернышевского неизвестные закидали камнями автомобиль скорой медицинской помощи, разбив ему стекла.

"Принятыми мерами к розыску инспекторы по делам несовершеннолетних городского управления МВД при проверке подростков, стоящих на учете в полиции и проживающих вблизи места совершения административного правонарушения, задержали двух несовершеннолетних юношей 2000 и 2003 годов рождения", — говорится в сообщении.

По факту нападения на "скорую" проводится проверка.