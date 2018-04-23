В Нижегородской области локализовали крупный пожар на заводе

Возгорание на кожевенном заводе в Богородске Нижегородской области. 23 апреля 2018

Возгорание на кожевенном заводе в Богородске Нижегородской области. 23 апреля 2018

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пожар на кровле производственного здания на территории кожевенного завода в Богородске Нижегородской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал о пожаре на кровле двухэтажного кирпичного производственного здания кожевенного завода имени А.Ю. Юргенса на улице Ленина, дом 99, из горящего здания были выведены 153 человека.

"В 10.45 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства возгорания выясняются.