Сбербанк оспорил отказ в привлечении Кехмана к ответственности по долгам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу Сбербанка на отказ в привлечении Владимира Кехмана, возглавлявшего группу "Джей Эф Си" и признанного банкротом, к субсидиарной ответственности по долговым обязательствам этой компании, находящейся в процедуре конкурсного производства, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Сбербанк России — апелляционная жалоба на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 апреля 2018 года", — сообщается в карточке дела. Дата слушаний в суде второй инстанции пока не назначена.

Согласно материалам дела, Сбербанк подал в арбитраж заявление о привлечении Кехмана к субсидиарной ответственности по долгам JFC, поскольку, по оценке банка, он, будучи руководителем компании, "в ходе процедуры наблюдения… вел заведомо убыточную деятельность, выразившуюся в совершении сделок на невыгодных для должника (ЗАО "Группа Джей Эф Си" — головной структуры группы JFC, крупнейшего импортера фруктов в Россию) условиях".

Об этом банку стало известно из отчета конкурсного управляющего о признаках преднамеренного банкротства компании, уточняет арбитраж. Суд не удовлетворил заявление Сбербанка в связи с пропуском срока исковой давности, а также с учетом отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих о совершении Кехманом сделок группы JFC, которые нанесли существенный вред имущественным правам кредиторов, указывается в оспариваемом решении арбитража Петербурга.

В декабре арбитраж Петербурга в пятый раз продлил срок конкурсного производства в отношении ЗАО "Группа Джей Эф Си". Кехман, возглавлявший эту компанию, был признан банкротом в июле 2016 года по иску Сбербанка. В отношении него была введена процедура реализации имущества, которая в конце ноября была продлена на шесть месяцев.

Покинув группу "Джей Эф Си", Кехман работал директором Новосибирского оперного театра. В декабре 2017 года он оставил этот пост и был назначен художественным руководителем театра. Кехман также возглавляет Михайловский театр в Петербурге. Группа JFC была основана в 1994 году и объединяла компании по производству, закупке, обработке, хранению, транспортировке и реализации фруктов, в том числе владела банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике. В сентябре 2015 года арбитраж Санкт-Петербурга признал ЗАО "Группа Джей Эф Си" банкротом.