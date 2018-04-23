В Нижегородской области вспыхнул крупный пожар на заводе

Возгорание на кожевенном заводе в Богородске Нижегородской области. 23 апреля 2018

Возгорание на кожевенном заводе в Богородске Нижегородской области. 23 апреля 2018

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Свыше 150 человек эвакуировали после возгорания на крыше производственного здания на площади порядка 1 тысячи квадратных метров на кожевенном заводе в Богородске Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Горит кровля двухэтажного кирпичного производственного здания кожевенного завода имени А.Ю.Юргенса по адресу: улица Ленина, дом 99. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из горящего здания уже выведены 153 человека. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.