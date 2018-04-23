ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, бросившего емкость с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже дома в Челябинске, из-за пожара пострадали двое детей, сообщает следственное управление СКР по региону.

"При тушении пожара ожоги получили братья 7 и 10 лет, взрослые сумели потушить пожар. Детям оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Следственные органы завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В ГУМВД по региону РИА Новости подтвердили информацию об инциденте, но обстоятельства и причины случившегося не уточнили.

Как сказали агентству в ГУМЧС по региону, сообщение о пожаре в квартире жилого двухэтажного дома по улице Образцова поступило в 01.32 (23.32 воскресенья мск), пожарные прибыли на место в 01.36 (23.36 мск). Другие подробности пожара в МЧС не сообщили.