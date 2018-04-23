В Крыму задержали украинца с оружием и наркотиками

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино гражданина Украины, хранившего в доме пистолет кустарного производства и наркотические вещества, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ведомство.
Экспертиза выяснила, что оружие является огнестрельным, а кристаллическое вещество содержит наркотическое средство – производное N-метилэфедрона.
Гражданин Украины задержан и передан в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, отметили в ведомстве.
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