В ЦФО восстановили электроснабжение 80% потребителей, нарушенное ураганом

Ураган в Центральной России 21 апреля 2018 года (60)

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 80% потребителей в Центральном федеральном округе, сообщила пресс-служба ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

Ранее сообщалось, что в регионах Центральной России в субботу усилились порывы ветра до 25 метров в секунду, местами прошел дождь и снег. Число обесточенных населенных пунктов в ЦФО достигало 900, сообщал Центральный региональный центр МЧС.

"Благодаря оперативной мобилизации доступных сил и средств, а также мужеству энергетиков электричество вернулось 80% потребителей, пострадавшим от непогоды", — говорится в сообщении.

Как отмечается, работы продолжаются в круглосуточном режиме под управлением штаба "Россетей". К ликвидации последствий циклона привлечены 2,3 тысячи специалистов группы "Россети" в составе 665 бригад. Также задействовано свыше 750 единиц техники.