В Тамбове экс-замкомандира воинской части осудили за мошенничество

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший заместитель командира воинской части 61460 в Тамбове осужден в Москве за мошенничество на 137 миллионов рублей при выполнении госконтракта по ремонту и сервисному обслуживанию радиоэлектронного оборудования для Минобороны, сообщает в пятницу Следственный комитет России.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю командира воинской части 61460 по материально-технической части Николаю Стебе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере")", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в августе-сентябре 2011 года между министерством обороны и открытым ОАО "Воентелеком" заключены три государственных контракта общей стоимостью более 176 миллионов рублей на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию радиоэлектронного оборудования.

"По оценкам специалистов, при подготовке, подписании, а также последующей реализации названных госконтрактов объем работ и стоимость использованных при этом комплектующих были завышены более чем на 137 миллионов рублей", — выяснил СК.

По данным ведомства, ранее за эти преступления осуждены бывший гендиректор ОАО "Воентелеком" Николай Тамодин, советник ОАО "Воентелеком" и менеджер проектов департамента управления проектами ОАО "Воентелеком" Сергей Побежимов, а также ведущий специалист и временно исполняющий обязанности начальника 376-го военного представительства Минобороны России Игорь Яковлев.

Решением Мещанского районного суда города Москвы Стебе назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с содержанием в колонии общего режима, 400 тысяч рублей штрафа и три года на запрет занимать должности на государственной муниципальной службе.