Эксперт рассказал, сколько могут длиться DDoS-атаки

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. DDoS-атаки, аналогичные нападению на сайт Роскомнадзора, могут длиться несколько сотен часов, такие случаи не редкость, сообщил РИА Новости руководитель проекта Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселев.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. На этом фоне Роскомнадзор зафиксировал три мощные DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы.

"DDoS-атака может длиться несколько сотен часов, и к сожалению, такие случаи не редкость. Самая долгая атака из зарегистрированных нами длилась почти 300 часов", — сказал Киселев, комментируя, как строятся нападения, подобные атаке на Роскомнадзор.

Типичная DDoS-атака представляет собой огромное количество обращений к интернет-ресурсу (например, веб-сайту или приложению). Они перегружают оборудование или веб-приложение жертвы настолько, что серверы теряют способность нормально обслуживать настоящих клиентов, что чревато серьезными потерями, как финансовыми, так и репутационными, рассуждает эксперт.

"Кроме того, все чаще DDoS-атаки выступают в качестве дымовой завесы, позволяя отвлечь внимание IT-служб и осуществить кибератаку в то время, когда все силы брошены на восстановление работоспособности сайта. Нередко они служат прикрытием для целевой атаки, результатом которой может быть, например, утечка важных данных", — отметил Киселев.