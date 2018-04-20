МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима главу УСБ СК Михаила Максименко за взятки, оштрафовав его на 165 миллионов рублей и лишив звания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, суд запретил Максименко на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Обвиняемый воспринял приговор спокойно, сказав журналистам, что ожидал назначения такого срока. Прокурор просил для него 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 165 миллионов рублей штрафа.

Обвиняемый давал показания в суде 26 марта. В первой части, которая прошла публично, он заявил, что полностью отрицает вину. Вторая, в ходе которой стороны задавали офицеру вопросы, была закрытой.

Максименко провел в СИЗО около двух лет.

Дела против сотрудников СК

Изначально Максименко, его бывшему заместителю Александру Ламонову и бывшему первому заместителю начальника московского главка СК Денису Никандрову вменялось получение от вора в законе Шакро Молодого полмиллиона евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Через год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело. Выяснилось, что офицерам за Итальянца передали 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого дело в отношении Максименко выделили в отдельное производство.

Кроме того, Максименко обвиняли в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами.

Шакро Молодого уже приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Итальянца отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев.