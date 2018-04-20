В Крыму действует сеть экстремистской организации, заявили в Госдуме

ЯЛТА, 20 апр – РИА Новости. Сеть экстремистской организации "Альраид", которая трансформировалось в общественное объединение "Созидание", действует в Крыму, сообщил РИА Новости в пятницу депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

По словам Бальбека, "Альраид" – это последователи исламистской организации "Братья-мусульмане"*.

"Сменив "вывеску" после 2014 года, организация, выступающая проводником иностранного влияния в Крыму, активно работает над закреплением своих позиций в крымском обществе, маскируясь под благотворительные и волонтерские движения: название "Альраид" сменили на "Созидание", а радикальные идеи и револьверы за пазухой никуда не делись", — сказал Бальбек РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По словам депутата, сегодня проповедники "мягкой силы" создают по-настоящему разветвленную организацию, цель которой — влияние на различные структуры и общество Крымского полуострова.

"Мы не можем допустить, чтобы эти люди создавали настроение и мнение в крымском обществе, иначе через несколько лет здесь будут экстремистские анклавы", — сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что намерен направить запрос на проверку организации в правоохранительные органы.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

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