На Урале уволили замначальника городской полиции, протаранившего шлагбаум

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Замначальника ОВД города Каменск-Уральский уволили после того, как он на своей машине, по предварительным данным, наехал на железнодорожный шлагбаум, после чего отказался проходить медосвидетельствование, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел вечером 18 апреля в Каменске-Уральском, на улице Карла-Маркса. Автомобиль Toyota наехал на шлагбаум и устройство запирания железнодорожного переезда. Как выяснилось, за рулем находился замначальника городского ОВД, подполковник 1970 года рождения в гражданской одежде. Иномарка является его личным транспортным средством. Горелых пояснил, что от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем было начато соответствующее административное делопроизводство.

"По данному факту руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка, принято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом непосредственного руководителя подозреваемого", — добавил Горелых.