Ростелеком сообщил о непрекращающихся атаках на сайт Роскомнадзора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости, Елена Жаркова. Атаки на сайт Роскомнадзора идут непрерывно, они фильтруются центром кибербезопасности "Ростелекома", заявил РИА Новости президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. На этом фоне Роскомнадзор зафиксировал три мощные DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы.

"Атаки на сайт Роскомнадзора идут непрерывно. Все они фильтруются нашим центром кибербезопасности, поскольку портал Роскомнадзора находится на наших серверах. Пока мы не видим никаких проблем с обеспечением работоспособности", — сказал Осеевский.

По его словам, атаки на инфраструктуру и самого "Ростелекома", и его клиентов идут постоянно. "Именно поэтому мы активно развиваем центр кибербезопасности — не только в наших интересах, но и в интересах наших клиентов. Мы обеспечивали безопасность портала видеонаблюдения на выборах президента России, поэтому сегодня "Ростелеком" имеет колоссальный опыт в этой области", — подчеркнул Осеевский, добавив, что компания будет "наращивать компетенции".