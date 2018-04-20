Все погибшие при пожаре в Кемерово опознаны

Пожар в торговом центре в Кемерово (962)

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово. Архивное фото

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, все погибшие опознаны, приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в мессенджере "ТамТам".

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", — сказала она.

Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.