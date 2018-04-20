В Сургуте посетителей ТЦ эвакуировали из-за задымления кровли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 апр — РИА Новости. Около 150 человек эвакуировали в четверг вечером из торгового центра "Богатырь" в Сургуте (ХМАО) из-за задымления кровли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"Предварительно, там проводились ремонтные работы на кровле, где до этого почти 2 года назад уже был пожар… Пошло задымление, работники сами позвонили в пожарную охрану. Приехали пожарные, с помощью внутреннего противопожарного водопровода потушили этот участок. Открытого горения не было, тлел утеплитель. Площадь примерно 3 квадратных метра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в самом торговом центре "никаких намеков на задымление не было", однако система оповещения сработала.

"Ранее там была проверка, и был замер уровня шума, после чего рекомендовали руководству торгового центра увеличить громкость звукового оповещения. Все находившиеся в здании услышали его, эвакуировались 150 человек примерно", — добавил представитель МЧС.

Пожар двухлетней давности в ТЦ "Богатырь" также произошел в ходе ремонта на последнем этаже здания. По информации телекомпании "СургутИнформТВ", тогда причиной возгорания стали сварочные работы, проводимые в батутном центре. При этом местные журналисты отмечают, что торговый центр страдал от огня как минимум дважды.

Особое внимание к противопожарной безопасности мест массового пребывания людей приковано после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, когда погибли 64 человека.