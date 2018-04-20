В Чите полицейский нашел в лифте 800 тысяч рублей и вызвал наряд

ЧИТА, 20 апр — РИА Новости. Младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев нашел в лифте собственного дома в Чите мужской клатч с более чем 800 тысячами рублей, деньги изъял вызванный им наряд полиции, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

"Сотрудник ППС вечером вместе с супругой возвращался домой, увидел в лифте расстегнутую сумку, в которой были видны денежные купюры. Полицейский по телефону 02 вызвал следственно-оперативную группу, владелец клатча устанавливается", — уточнили в пресс-службе.