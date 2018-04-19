В Барнауле разыскивают мужчину, плеснувшего школьнице кислотой в лицо

БАРНАУЛ, 19 апр — РИА Новости. Полиция Барнаула разыскивает мужчину, который несколько дней назад плеснул школьнице в лицо кислотой, в результате чего она получила химический ожог, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который 10 апреля предположительно из дома, расположенного по улице Антона Петрова, мог плеснуть в лицо несовершеннолетней девочки жидкостью, в результате чего она получила химический ожог", — говорится в сообщении.

На данный момент проведен поквартирный обход дома, из окна которого могли выплеснуть жидкость. Сотрудники полиции изымают запись с видеокамер, расположенных вблизи от того места, где это произошло, для их последующего изучения.

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю в четверг начало доследственную проверку.