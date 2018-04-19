У жительницы Тюмени судебные приставы изъяли около 100 померанских шпицев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Судебные приставы в Тюмени изъяли у местной жительницы порядка 100 собак породы померанский шпиц, сообщает региональное УФССП.

По данным ведомства, собаки жили у женщины последние четыре года. Она их не выгуливала, кормила всего два раза в неделю, держала в переносках. В итоге соседи гражданки обратились в суд. Судья поддержал их, потребовав привести квартиру в порядок в соответствие с требованиями СанПиН и запретить гражданке содержать более трех животных.

"Пристав выставил требование исполнить решение суда, но гражданка не предприняла никаких действий. Судебные приставы-исполнители проникли в квартиру для принудительного исполнения решения суда. Все собаки переданы зоозащитникам. После осмотра ветеринаром специализированного муниципального учреждения животные подлежат вакцинации, там же они пройдут курс лечения и реабилитации", — уточняет управление.

По словам представителей ведомства, сейчас готовятся материалы для возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животными.