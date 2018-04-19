В Ростовской области столкнулись автобус, бензовоз и бетономешалка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Автобус, бетономешалка, бензовоз и два легковых автомобиля столкнулись в Ростовской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Авария произошла около 9.30 мск на 1-м километре автодороги "Западный обход Ростова-на-Дону". По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств: двух легковых автомобилей, автобуса ПАЗ маршрута "Ростов — Азов" (в салоне находились 23 пассажира), бетономешалки (миксер) и бензовоза.

"В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу, по предварительной информации, еще шесть пассажиров автобуса также получили травмы", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.