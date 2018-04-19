В Кузбассе три человека погибли при ДТП с легковушкой и "Газелью"

НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Три человека погибли и пять пострадали в ДТП в Кемеровской области, где легковая Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с "Газелью", сообщает управление МВД по региону.

В полиции пояснили, что авария произошла вечером в среду на 83-м километре автодороги "подъезд к Томску" на территории Юргинского района Кемеровской области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортом", — говорится в сообщении.

В результате столкновения три человека погибли: мужчина и две женщины – пассажиры иномарки. Кроме того, в больницу были доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе четырехлетний ребенок. Также госпитализирован был водитель "Газели".

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.