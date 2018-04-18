В Москве в подземном переходе сломался насос для откачки воды

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Поломка насоса для откачки воды произошла в подземном переходе на Малой Сухаревской площади, сообщили в пресс-службе комплекса городов хозяйства в среду.

"В подземном переходе на Малой Сухаревской площади произошла поломка насоса, предназначенного для откачки воды. По информации ГБУ "Гормост" на место оперативно прибыли ремонтные службы предприятия, произведена откачка воды и ремонт оборудования", — говорится в сообщении.

В настоящее время переход работает в штатном режиме, препятствий для движения пешеходов нет.