Представитель школы в Стерлитамаке опроверг данные об отсутствии психолога

Здание общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Здание общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

УФА, 18 апр — РИА Новости. Коррекционная школа в башкирском Стерлитамаке, где в среду ученик устроил поножовщину, имеет психолога и социального педагога, сообщил РИА Новости представитель школы.

Он опроверг распространенную в интернете информацию об отсутствии этих специалистов. Ранее глава комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявляла, что в школе в Стерлитамаке "психолога вообще не было", хотя она коррекционная, и работа психолога там была необходима.

"У нас есть все специалисты. Есть социальный педагог и есть психолог. У всех есть необходимое для работы образование", — сказал агентству представитель школы.

При этом на сайте коррекционной школы № 1 Стерлитамака в списке педагогов отсутствует психолог, а социальным педагогом работает учитель изобразительного искусства со средним образованием.

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По предварительным данным следствия, в среду 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака в кабинете информатики ножом порезал руку ученицы, а также ранил учительницу, которая пыталась оградить его от остальных детей. Затем мальчик поджег кабинет и нанес себе ножевое ранение. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Всего после ЧП в больницу попали четыре человека в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.