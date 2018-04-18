В Стерлитамаке следователи опросили должностных лиц

Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следователи после инцидента с поножовщиной в Стерлитамаке изъяли документы в органах профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также опросили их должностных лиц, сообщает Следственный комитет в мессенджере "ТамТам".

"В рамках уголовного дела о халатности в Стерлитамаке изъята необходимая документация из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, опрошены должностные лица", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в среду 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака в кабинете информатики ножом порезал руку ученицы, а также ранил учительницу. Затем он поджег кабинет и нанес себе ножевое ранение. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Всего после ЧП в больницу попали четыре человека в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.