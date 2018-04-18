В Стерлитамаке следователи опросили должностных лиц

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следователи после инцидента с поножовщиной в Стерлитамаке изъяли документы в органах профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также опросили их должностных лиц, сообщает Следственный комитет в мессенджере "ТамТам".
По предварительным данным следствия, в среду 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака в кабинете информатики ножом порезал руку ученицы, а также ранил учительницу. Затем он поджег кабинет и нанес себе ножевое ранение. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Всего после ЧП в больницу попали четыре человека в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.