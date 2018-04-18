В Коми ограничили свободу врачу, чей пациент умер по дороге домой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Суд приговорил к одному году ограничения свободы врача Ухтинской городской больницы в Коми, который направил пациента на амбулаторное лечение, а тот скончался по дороге домой, сообщает СУСК РФ по республике.

Как установило следствие, в мае 2017 года в ночное время в приемное отделение Ухтинской больницы на "скорой" был доставлен местный житель 1976 года рождения с диагнозом "острый панкреатит, острая непроходимость кишечника".

"После проведения некоторых анализов врач осмотрел пациента и, не оказав необходимого лечения, направил его проходить амбулаторное лечение по месту жительства. Приятель повез мужчину домой, в пути больному стало хуже, он не смог идти и в подъезде на лестничной площадке между вторым и третьим этажом скончался", — говорится в сообщении СУСК.

Уголовное дело в отношении врача было возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Как уточняет региональное следственное управление, в ходе расследования установлено, что медик "не обеспечил надлежащий уровень обследования и лечения пациента, при наличии оснований не госпитализировал его в стационар, не принял никаких мер к лечению его заболевания".

"Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, госпитализация могла улучшить прогноз в отношении жизни пациента. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", — информирует СУСК по Коми.