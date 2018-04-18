В Коми ограничили свободу врачу, чей пациент умер по дороге домой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Суд приговорил к одному году ограничения свободы врача Ухтинской городской больницы в Коми, который направил пациента на амбулаторное лечение, а тот скончался по дороге домой, сообщает СУСК РФ по республике.
"После проведения некоторых анализов врач осмотрел пациента и, не оказав необходимого лечения, направил его проходить амбулаторное лечение по месту жительства. Приятель повез мужчину домой, в пути больному стало хуже, он не смог идти и в подъезде на лестничной площадке между вторым и третьим этажом скончался", — говорится в сообщении СУСК.
"Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, госпитализация могла улучшить прогноз в отношении жизни пациента. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", — информирует СУСК по Коми.