Избитого в Екатеринбурге журналиста выписали из больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина, пострадавшего в результате нападения в Екатеринбурге, выписали из стационара, сообщила в среду РИА Новости его заместитель Яна Белоцерковская.

"Выписали из стационара, больничный будет еще три недели минимум", — сказала она.

Вечером 12 апреля на Дмитрия Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с материалом, посвященным "коммунальным войнам" в столице Среднего Урала, опубликованном в "Областной газете" в январе.

По факту нападения на журналиста возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".