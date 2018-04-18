Военные ВВО потушили крупный лесной пожар в Забайкальском крае

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Военнослужащие воинских частей Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Забайкальском крае потушили крупный лесной пожар в Читинском районе, сообщает пресс-служба ВВО.

"Обнаружен крупный низовой пожар недалеко от населенного пункта Горный-1, около пяти километров по фронту и 500 метров в глубину. Для тушения и проливки территории лесного массива привлекались около 20 военнослужащих из состава пожарных расчетов, задействовано пять пожарных автомобилей на базе КАМАЗ", — говорится в сообщении.

Пожар потушили, угрозы объектам нет.

Для контроля за обстановкой круглосуточно будут дежурить два пожарных расчета.