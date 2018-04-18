Против замдиректора ФСИН возбудили еще одно уголовное дело

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В отношении замдиректора ФСИН Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Злоупотребление должностными полномочиями", — сказала она.

Установлено, что в 2015 году между УФСИН России по Крыму и Севастополю и ФГУП "Строительное управление № 23" ФСИН России" был заключен госконтракт на строительство следственного изолятора в Симферополе. В период с декабря 2015 года по январь 2016 года Коршунов, желая получить незаконное денежное вознаграждение от своего знакомого, обеспечил заключение ФГУП "СУ-23" договора на строительство следственного изолятора с подконтрольным ему ООО "Юнистрой".

Коршунов знал, что это юридическое лицо не располагает материальными и производственными ресурсами для строительства, однако на счета организации были перечислены средства федерального бюджета в размере не менее 82 миллионов рублей, уточнила Петренко.

По ее словам, в декабре 2016 года, когда ФГУП "СУ-23" было реорганизовано, а работы по строительству изолятора не были завершены, Коршунов в нарушение действующего закона организовал заключение дополнительных соглашений с ООО "Юнистрой", в рамках которого фирме было дополнительно перечислено не менее 111 миллионов рублей.

"До настоящего времени ООО "Юнистрой" свои обязательства по строительству следственного изолятора не выполнило, объект не построен и не сдан в эксплуатацию. В результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллионов рублей", — добавила Петренко.