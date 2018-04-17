В СК прокомментировали появление новых версий в делах о пожаре в Кемерово

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Фигуранты уголовных дел по пожару в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и их адвокаты придумывают "удобные" для ни них версии", приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в мессенджере ТамТам.

Петренко подчеркнула, что СК России регулярно информирует общественность о ходе расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре в Кемерово. Достоверная информация о следственных и процессуальных действиях, в том числе результатах экспертиз, может исходить только от следствия.

"Недопустимы заявления других должностных лиц, касающиеся отдельных аспектов трагедии, а также оценки действий тех, к кому у следствия имеются вопросы. Фигуранты уголовных дел и их адвокаты постоянно придумывают "удобные" для них версии", — заявила она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.