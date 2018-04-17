Коллегия судей отказалась выпускать полковника Захарченко из СИЗО

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Коллегия судей Мосгорсуда не нашла нарушений в очередном продлении срока ареста полковнику МВД Дмитрию Захарченко по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление изменить, уточнить, что срок ареста продлен до 9 июня, в остальном постановления оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в решении коллегии.

Отдельно экс-полицейский пожаловался, что в квартире, где живет его 10-летняя дочь, три раза проводили обыск, тем самым, по мнению Захарченко, следователи пытаются давить на него с целью получить показания на других лиц. "Изъяли телефон девочки, компьютер, на котором она делает уроки, и до сих пор не отдают обратно. Что 10-летний ребенок может, кому он может звонить", — пожаловался обвиняемый.

Продление ареста полковника Захарченко проходило в закрытом режиме, поэтому обоснование необходимости такого решения неизвестно. Расследование по трем эпизодам преступлений полковника завершено. В настоящее время экс-полицейский и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела, состоящего из 33 томов.

Захарченко обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По данному эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.