МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС не могли тушить горящий торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово большим количеством пожарных стволов со стороны фасада, здание изначально было сконструировано как ловушка, заявил на пресс-конференции врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.

"Нужно понимать, что конструктив этого здания не предполагает возможность тушения большим количеством стволов. Как уже отмечалось ранее, это было конструктивно задуманная ловушка", — сказал Максименко.

Он отметил, что "ни один гарнизон пожарной охраны в такой ситуации не мог профессионально справиться и гарантировать выведение такого количества людей". Кроме того, Максименко отверг появляющиеся в соцсетях обвинения в адрес пожарных в том, что прибыв к ТЦ они некоторое время не приступали к тушению пожара.

"Люди должны понимать, что, прибывая, сотрудники пожарной охраны не могли быть уверены, что в этом здании не могло быть их детей. Когда ходят слухи, мнения, что пожарные стояли, улыбались и не шли в огонь, якобы потому что там никого нет… Кемерово — небольшой город. У нашего сотрудника Главного управления по Кемерово там тоже погиб ребенок. Дети пожарных в это время тоже находились в торговом центре: они были эвакуированы, сами эвакуировались. В городе Кемерово против них, благодаря негативной информации, развернута, можно даже сказать, травля. Ни один пожарный не был уверен, что его мать, отец или ребенок не находится в том самом кинозале. Никто не стоял и не смотрел. Все действовали профессионально и четко", — сказал Максименко.

Он также отметил, что, в соответствии с требованиями боевого устава МЧС, пожарные не могли пускать людей в горящее здание. "Если бы наши сотрудники нарушили требования боевого устава и пустили бы родственников, то мы бы имели не 64 жертвы, а плюс один к каждому погибшему из родственников. Мы бы имели более 130 погибших", — заключил он.