МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Следователи выясняют все обстоятельства гибели в петербургском СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Служебную проверку также проводит сама ФСИН.

В январе директора компании "Новит Про" Валерия Пшеничного арестовали по делу о причастности к хищению госсредств, выделенных Министерством обороны на создание трехмерных моделей подлодок проекта "Варшавянка" по контракту с предприятием "Адмиралтейские верфи".

Сумма сделки составила около 1,3 миллиарда рублей. По версии следствия, ее завысили на 100 миллионов рублей. Работы не завершились.

Срок ареста Пшеничного истекал 15 марта, однако 5 февраля его нашли мертвым в камере СИЗО. По данным СК, он покончил с собой.