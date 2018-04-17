В Волгоградской области из подтопленных паводком домов ушла вода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Вода ушла из домов жителей Волгоградской области, подтопленными на данный момент остаются лишь придомовые территории, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега, 4 апреля на территории всего региона был введен режим ЧС. К 6 апреля частично подтопленным оказался 41 населенный пункт, в котором проживают 4,4 тысячи человек.

"По состоянию на утро вторника, в зоне подтопления находятся четыре населенных пункта в трех районах. Вода пока остается в 144 придворовых территориях", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время в домовладениях воды нет.

Тем не менее мониторинг гидрологический обстановки продолжается в круглосуточном режиме. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказании адресной помощи жителям пострадавших районов задействованы порядка 350 человек и около 100 единиц техники.