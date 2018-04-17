В Волгоградской области из подтопленных паводком домов ушла вода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Вода ушла из домов жителей Волгоградской области, подтопленными на данный момент остаются лишь придомовые территории, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
"По состоянию на утро вторника, в зоне подтопления находятся четыре населенных пункта в трех районах. Вода пока остается в 144 придворовых территориях", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время в домовладениях воды нет.
Тем не менее мониторинг гидрологический обстановки продолжается в круглосуточном режиме. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказании адресной помощи жителям пострадавших районов задействованы порядка 350 человек и около 100 единиц техники.