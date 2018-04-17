В Петербурге восемь человек остаются в больницах после взрыва на заводе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. В стационарах Санкт-Петербурга остаются восемь пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на корабле, строящемся на судостроительном заводе "Алмаз", сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"В произошедшей аварии на территории судостроительного завода "Алмаз" Петроградского района по состоянию на 17 апреля (10.30 мск) в стационарах остаются восемь пострадавших, из них: в тяжелом состоянии один, в удовлетворительном состоянии — семь", — написала она в своем микроблоге Twitter.

Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.

Судостроительная фирма "Алмаз" специализируется на строительстве высокоскоростных патрульных катеров, яхт и рабочих судов. Предприятие является лидером в строительстве амфибийных кораблей на воздушной подушке, строит корабли и катера для ВМФ России, погранслужбы ФСБ РФ.