Горевший ТЦ в Архангельске не проверяли после трагедии в "Зимней вишне"

МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Торговый комплекс "Фокус" в Архангельске, где во вторник утром произошел пожар, последний раз проверяли в 2014 году, он не числился среди объектов, которые подверглись проверкам после пожара в кемеровской "Зимней вишне", сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.

Сообщение о возгорании в архангельском ТЦ поступило в 6.40 во вторник, ликвидировано открытое горение было в 7.21. Спустя два часа после поступления сигнала пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

"Последняя проверка органами надзорной деятельности в области пожарной безопасности проходила в "Фокусе" в 2014 году. После трагедии в "Зимней вишне" его не проверяли, он не вошел в число объектов, которые подвергались проверке", — сообщила собеседница агентства.

Массовые проверки торговых центров и иных общественных зданий на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.