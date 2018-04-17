Мэр Уфы назвал возможную причину гибели людей в ресторане

УФА, 17 апр – РИА Новости. Гибель пяти людей в водопроводном колодце на территории уфимского ресторана могло произойти из-за совмещения с канализационной линией, заявил во вторник глава Уфы Ирек Ялалов.

Пять сотрудников уфимского ресторана "Пристань" 13 апреля погибли в водопроводном колодце, по предварительным данным, из-за отравления газом. Сообщалось, что сотрудник ресторана спустился в колодец, чтобы отвинтить краны, но потерял там сознание. К нему поспешили на помощь еще пять коллег, в результате спасатели смогли спасти одного человека, пятеро погибли. МЧС Армении сообщало, что четверо погибших были гражданами этой страны.

Мэр города Уфы Ирек Ялалов во вторник на совещании поручил провести проверку и инструктаж в частных предприятиях города, а также назвал возможную причину трагедии.

"В этом ресторане решили сэкономить и совместили в одном месте водопроводный и канализационный люки, таким образом заранее заложили мину замедленного действия", — сказал городской начальник.